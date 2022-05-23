محمد بن مسعود - الدمام - يافع.. تشهد أعمال صيانة خط ذي ناخب-لبعوس

يشهد هذه الأيام طريق سوق السلام نقيل ووادي صدر ذي ناخب -لبعوس يافع بمحافظة لحج أعمال صيانة واسعة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وتقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في صيانة الخط بوتيرة عالية. وتسارع الجهة المنفذة بتنفيذ الأعمال الإنشائية تمهيداً لبدء اعمال السفلتة. ويعد صيانة وسفلتت الخط الهام من ضمن برنامج صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن للعام 2022م. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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