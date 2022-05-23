«تينيو» تعلن عن تعيين غسان نصيف مديرا عاما لتوسعة نطاق خدماتها في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تينيو، شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين، عن تعيين السيد غسان نصيف في منصب مدير عام لقيادة عملية توسعة خدمات الاستشارات المالية في المملكة العربية السعودية، ويتمتع السيد نصيف بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في القطاع المالي في المنطقة. وسينضم إلى الشركة اعتباراً من 9 مايو 2022.

وتقدم شركة تينيو خدمات استشارية لمجموعة متنوعة من المؤسسات السعودية، تضم شركات وبنوكا ومشاريع ضخمة إضافة إلى شركات ذات صلة على مدى العقد الماضي منذ بدء عمل الشركة في المملكة. ويعكس تعيين السيد نصيف التزام الشركة المستمر بدعم النمو في المملكة.

وعلى مدى العشرين عاما الماضية شغل السيد نصيف مناصب قيادية في مؤسسات مالية رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها سويكورب وبنك الإمارات الإسلامي والبنك السعودي الهولندي وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني (بنك ساب) والبنك السعودي الفرنسي. وستضيف خبراته المتنوعة والواسعةعمقاً جديداً لتينيو وقيمة أكبر لعملائها.

ويعتبر تعيين السيد نصيف الإضافة الأحدث لفريق تينيو القيادي في المنطقة والذي شهد مؤخرا تعيين الخبيرين المخضرمين في مجال إعادة الهيكلة المالية مانيو وايلد وإيلي فاخوري وفريقهما، إضافة إلى تعيين تیم بیترز -مستشار أول استشارات إدارية – وفريقه. كما قامت تينيو مؤخرا بتعيين عضوين جديدين ضمن فريقها القيادي الإقليمي للاستشارات الاستراتيجية والاتصالات وهما روب شورتهاوس وجيمس فيرنلي- مار. ويصل بذلك عدد الخبراء المختصين ضمن فريق الشركة في المنطقة إلى نحو 100 خبير، وينتظر القيام بالمزيد من التعيينات خلال العام الجاري.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال السيد نصيف: «عدد قليل من الدول يملك خارطة طريق للتنمية تضاهي في طموحها وقدرتها على التغيير ما اعتمدته المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. ويسعدني أن أنضم إلى تينيو، الشركة المتفردة في قدراتها، وأن أشارك في توسعة نطاق خدماتنا في المملكة».

وقال نيكولاس ماكدونا – مدير عام أول ورئيس تينيو الإقليمي: «من دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام غسان نصيف إلى فريقنا سريع التوسع في المنطقة. وسيعزز تولي غسان قيادة فريقنا للاستشارات المالية في السعودية قدرتنا على توسعة نطاق خدماتنا في السوق».

من جانبه، قال ماثيو وايلد مدير عام أول لدى تينيو للاستشارات المالية: «يعتبر انضمام غسان إضافة متميزة لفريقنا، حيث سيضيف للشركة ثروة من الخبرات والعلاقات الاستراتيجية، ولطالما حرصت الشركة على تعيين أفضل الخبراء في المملكة، وخلق بيئة داعمة لتطورهم ونموهم».

وتعد تينيو، التي تأسست عام 2011، شركة استشارات موثوقة لقيادات بعض المؤسسات الأكثر تأثيراً في العالم، مع فريق يضم 1500 خبير محترف موزعين على 38 مكتبا، ويكمن تميز المؤسسة في تفرد خدماتها المتكاملة، حيث تقدم خدمات استشارات إدارية ومالية علاوة على الاستشارات الاستراتيجية والاتصالات، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والكوادر البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن تينيو لديها تواجد في المنطقة منذ عام 2012، وهي تعمل حاليا في الرياض والدوحة ودبي، مع تفويضات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتزم تينيو افتتاح مكتب جديد في أبوظبي خلال عام 2022. وقد شهدت خدمات تينيو للاستشارات المالية والإدارية في الآونة الأخيرة توسعاً سريعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وشبكتها العالمية بصفة عامة، وهي تعد جزء لا يتجزأ من نموذج الشركة القائم على قيادة كبار الخبراء، والذي يناسب ديناميكية عملية التنمية على مستوى المنطقة.

حول تينيو

تينيو هي شركة استشارات عالمية للرؤساء التنفيذيين. وتعمل الشركة بشكل حصري مع الرؤساء وكبار التنفيذيين في المؤسسات العالمية الرائدة، حيث تقدم تينيو لهم الاستشارات الاستراتيجية المتعلقة بكافة أهدافهم وقضاياهم الاستراتيجية. وتضم قائمة عملاء تينيو عددا كبيرا من شركات فورتشن 100 وشركات مؤشر فوتسي 100، إضافة إلى مؤسسات العالمية أخرى، وتوفر تينيو الحلول لأكثر الفرص والتحديات

تعقيدا، وذلك من خلال إرساء ضوابط الاتصالات الاستراتيجية وعلاقات المستثمرين والاستشارات الرقمية، والتنوع والشمول إضافة إلى الاستشارات الإدارية والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمخاطر المادية والسيبرانية وإعادة الهيكلة وحوكمة الشركات والمخاطر السياسية ومخاطر سياسات العمل، واستشارات الكوادر البشرية. ولدى الشركة حاليا أكثر من 1500 موظف موزعين على 38 مكتبا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.teneo.com