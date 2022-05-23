إمارة جازان تنظم حلقة تدريبية في “إدارة الأداء الوظيفي”

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان- فضه عطيف

نظمت إدارة تطوير الموارد البشرية في إمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم ، حلقة تطبيقية تحت عنوان “إدارة الأداء الوظيفي”, وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأفاد مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالإمارة الحسين بن محمد القاضي، أن تنفيذ الحلقة التطبيقية جاء بتوجيه من سمو أمير المنطقة ومتابعة مباشرة من سمو نائبه, مؤكداً حرصهما على تدريب منسوبي الإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة وإلحاقهم بدورات متخصصة في مجالات عمل كل منهم.

وبين أن الحلقة التطبيقية استهدفت القيادات الإدارية في الجهات الحكومية بالمنطقة وشارك فيها أكثر من 25 قيادياً بديوان الإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة المدنية والعسكرية، وذلك سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة الأداء الوظيفي.