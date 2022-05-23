شاهد: “المرئي والمسموع” تفرض غرامة على مواطنتين نشرتا فيديو يتضمن إساءة لإحدى الدول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فرض غرامة مالية على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول. وفرضت لجنة الالتزام، غرامة بقيمة 400 ألف ريال، لمخالفتها ضوابط المحتوي الإعلامي. وكانت الهيئة، استدعت المواطنتين بعد نشرهما الفيديو المسيء الأمر الذي يستوجب العقوبة حسبما تنص عليه ضوابط المحتوى الإعلامي.

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