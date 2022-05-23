اخبار الخليج – تعاون بين بلدية الجنوبية و«الرفاع فيوز» لزيادة الرقعة الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله بزيارة إلى مشروع الرفاع فيوز يرافقه عدد من المسئولين في البلدية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك مع كل من رئيسة اتحاد ملاك الرفاع فيوز المهندسة ريم أكبري والعضو المنتدب بشركة الرفاع فيوز ياسر الراعي، لتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية، من خلال تكثيف أعمال التشجير والزراعة في داخل منطقة الرفاع فيوز وخارجها بالإضافة للشوارع الرئيسية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات لتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الجنوبية.

وتم خلال الزيارة زراعة عدد من الأشجار في مواقع بالرفاع فيوز، كما تم بحث إنشاء مشاتل زراعية في الرفاع فيوز لزيادة الانتاج الزراعي واستغلاله في أعمال التشجير في المشاريع التي ينفذها الطرفين، حيث أوضح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أن هناك آلية يتم على أساسها احتساب عدد الأشجار التي يتم زراعتها، كما تم تحديد أنواع من الأشجار يفضل زراعتها على أن تكون محلية وصديقة للبيئة.

وفي هذا الشأن، أكد المهندس عاصم عبداللطيف إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية تعمل بشكل حثيث ضمن الخطة الاستراتيجية للتشجير، على توسيع نطاق التشجير في الشوارع العامة وفي المرافق التابعة لها، وتشجع الناس للحفاظ على المزروعات والمبادرة في تبني الزراعة المنزلية من خلال المحاضرات التوعوية في المدارس ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعزز من السلوكيات الصديقة للبيئة والمحفزة على الزراعة.

وأبدى استعداد البلدية للتعاون مع مختلف الجهات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني في مبادرات ومشاريع التشجير، وتهيئة المواقع التي يمكن استغلالها في زيادة الرقعة الخضراء، من خلال خبراتها وإمكاناتها المتاحة في هذا المجال.

وتوجه المدير عام بخالص الشكر إلى الرفاع فيوز على تعاونها ومع البلدية لزيادة الرقعة الخضراء ودعمها لجهودها للتوسع في أعمال التشجير.

ومن جهتها، استعرضت رئيسة اتحاد ملاك الرفاع فيوز المهندسة ريم أكبري عدد من المبادرات والمشاريع التي يتم تنفيذها، ومن بينها زراعة الأشجار وتوزيع الشتلات على السكان لزراعتها في البيوت واستغلال المساحات لزيادة الرقعة الخضراء، وتدريب طلبة مدرسة الرفاع فيوز الدولية وتشجيعهم على الزراعة والعناية بالأشجار والشجيرات والإكثار منها، من خلال المحاضرات التوعوية والممارسة العملية على أرض الواقع طوال العام.

ومن جانبه أبدى العضو المنتدب بشركة الرفاع فيوز ياسر الراعي استعداد الرفاع فيوز لدعم الاستراتيجية الوطنية للزراعة بالتعاون مع بلدية المنطقة الجنوبية، من خلال زيادة وتيرة غرس الأشجار المعمرة والصديقة للبيئة، وتحفيز سكان الرفاع فيوز والقاطنين فيها على الزراعة بالتنسيق مع اتحاد الملاك وكذلك في الشوارع الرئيسية، شاكراً بلدية المنطقة الجنوبية على تعاونها مع الرفاع فيوز في هذا المشروع الوطني المهم والذي يساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة والحد من الملوثات والانبعاثات.