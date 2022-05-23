شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: القيادة تسخر كافة الإمكانات لتحقيق التنمية بجميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، وفدًا من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل.

وتمنى سموه لأعضاء المجلس النجاح خلال زيارتهم، مؤكدًا حرص القيادة - أيدها الله - على توفير وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، كونها حاضنة لأقدس البقاع وأطهرها ومقصد ملايين المسلمين كل عام.

وقال " إن الله - سبحانه وتعالى- شرف الإنسان السعودي بخدمة بيته الحرام وقاصديه، الأمر الذي يحتّم ضرورة تكامل الجهات وتظافر الجهود لأن تكون هذه المنطقة نموذجًا وأن يعمل الجميع بما يحقق آمال وتطلعات سكانها وزوارها".

من جانبه قدم عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل , نبذةً عن أبرز الاجتماعات واللقاءات التي سوف تُعقد خلال هذه الزيارة مع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة، تشمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما سيعقد الوفد اجتماعًا بالمسؤولين في الرئاسة، فيما سيلتقي الوفد خلال الزيارة المسؤولين في أمانة محافظة جدة، والمسؤولين في الغرفة التجارية في محافظة جدة، كما يزور وفد المجلس جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ويطلع على المشروعات التي يجري العمل عليها في الجامعة حاليًا، والالتقاء بمسؤوليها وطلابها، وسيعقد الوفد حلقة نقاش يتخللها مناقشة وبحث العديد من الموضوعات التعليمية والجهود التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها.

فيما سيزور وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة جامعة الطائف، ويلتقي مسؤوليها وطلابها، كما سيلتقي عددًا من مسؤولي الغرفة التجارية بالطائف، لتأتي الزيارة إنطلاقاً من اهتمام مجلس الشورى وتواصله المستمر مع الجهات الحكومية كافة.

كما تُسهّل الزيارة على أعضاء المجلس دراستهم للتقارير السنوية المالية لمختلف الجهات الحكومية، وستمكن الزيارة أعضاء المجلس من الإطلاع بشكل كامل ومباشر على كافة الجهود والخدمات لمختلف القطاعات.