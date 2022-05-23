شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف ريال غرامة على مواطنتين لمخالفتهما ضوابط المحتوى الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على مواطنتين؛ وذلك بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول

الدمام - شريف احمد - أعلنت

وأوضح مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي، أن الموطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة.