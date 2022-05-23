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400 ألف ريال غرامة على مواطنتين لمخالفتهما ضوابط المحتوى الإعلامي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على مواطنتين؛ وذلك بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.

وأوضح مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي، أن الموطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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