شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهل مستشفى العيون في أم درمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مع مؤسسة البصر العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل المبنى الجديد لمستشفى مكة لطب العيون بمدينة أم درمان في جمهورية السودان.

ومثّل توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب المؤسسة عضو مجلس الإدارة الدكتور زياد بن عبدالله السويدان، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتهدُف الاتفاقية إلى تأهيل الدور الأرضي بمبنى المستشفى الجديد لاستيعاب وتغطية احتياجات مرضى العيون وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتعد مدينة أم درمان من أكثر مدن السودان كثافة سكانية، حيث يبلغ عددهم 5 ملايين نسمة بحسب التقرير الصادر من وزارة الصحة السودانية والذي يشير أيضاً إلى أن الذين يحتاجون لخدمات طب العيون في المدينة يقدر بحوالي 1,5 مليون شخص سنوياً، مما يزيد العبء على المستشفيات المتخصصة في مجال طب العيون بالمدينة والتي توفر خدماتها الطبية لحوالي 17% فقط من الاحتياج.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تُقدّمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.