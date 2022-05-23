شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 منشأة للأجهزة المنزلية مخالفة لأنظمة «كفاءة الطاقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ عدد من الجهات الحكومية 3074 جولة رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية في عدد من مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية باللوائح والمعايير المتعلقة بكفاءة الطاقة.

واستهدفت الجولات منطقة الرياض، بـ 742 زيارة، ومكة المكرمة بـ 402 زيارة، والمدينة المنورة بـ 181 زيارة، والقصيم بـ 208 زيارات، والمنطقة الشرقية بـ 802 زيارة، وعسير بـ 115 زيارة، وتبوك بـ 120 زيارة، وحائل بـ 115 زيارة، والحدود الشمالية بـ 40 زيارة، وجازان بـ 73 زيارة، ونجران بـ 137 زيارة، والجوف 101 زيارة والباحة 38 زيارة.

وكشفت الجولات الرقابية عن ضبط 18 منشأة مخالفة تنوعت بين عدم وجود بطاقة على المنتج، ووجود بطاقة قديمة على المنتج (النجوم)، وبطاقة ملصقة تالفة أو ممزقة مما يصعب قراءتها، وبطاقة ملصقة غير ملونة (أبيض وأسود).

وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.