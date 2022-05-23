تعطيل الدوام الرسمي و2000 حالة اختناق جراء عاصفة الغبار بالعراق.. وتوقعات بوصولها للكويت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق، صباح اليوم، ستصل إلى البلاد خلال الساعات المقبلة، وستستمر حدتها حتى منتصف الليل.

وأوضحت أن شهر مايو أصبح من بين أعلى أشهر السنة التي تشهد عواصف ترابية بواقع 30 يومًا خلال 25 عامًا، حيث صار في المرتبة الثالثة في عدد حالات الغبار العالق، مؤكدة أنه بسبب المناخ الصحراوي في الكويت، فإن العواصف الترابية تكثر مع نهاية الربيع ودخول الصيف.

وأضافت أن الكويت شهدت منتصف مايو الجاري، دخول عاصفة ترابية من غرب وشمال غربي البلاد مصحوبة برياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 35 كيلومتراً في الساعة، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 300 متر، متسببةً في توقف حركة الملاحة الجوية والبحرية وعرقلة حركة المرور وتأثر مرضى الحساسية والربو.

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وضربت العاصفة الترابية معظم المناطق العراقية منذ الصباح، ما أسفر عن إصابة أكثر من 2000 حالة بالاختناق في مختلف المدن، وتعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وتعطل الرحلات الجوية بسبب تعرض البلاد لعواصف ترابية شديدة في أغلب المحافظات.

يذكر أن العاصفة بدأت من منطقة دير الزور بشرقي سوريا، وتعتبر الأعنف خلال السنوات الأخيرة وأخذت بالتحرك والتمدد شرقاً باتجاه العراق وشمالي المملكة دخولاً إلى غربي وشمال غربي الكويت.