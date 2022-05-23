اخبار الخليج – بوليتكنك البحرين تنظم معرض التوظيف السنوي بتاريخ 2 يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا) السيد علي البقالي، ينظم مركز الإرشاد والتطوير الوظيفي التابع لكلية البحرين التقنية «معرض التوظيف السنوي»، وذلك في 2 يونيو 2022 في قاعة البحرين (مبنى رقم 12) بحرم الكلية في مدينة عيسى. وتهدف البوليتكنك من خلال هذا المعرض إلى الترويج لطلبتها وخريجيها وتزويد شركاء الصناعة والمساهمين بنظرة ثاقبة حول قدرات طلبة وخريجي الكلية من ناحية الابتكار، واستحداث الأفكار، والمهارات التي تجعلهم مميزين ومؤهلين للتوظيف. وبإمكان الشركات التي ترغب في مقابلة الخريجين ملء الاستمارة المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني التالي: http://industryconnect.polytechnic.bh/.

ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكاهون بالقول: «سيوفر هذا المعرض منصة لخريجينا وطلبتنا للتواصل مع عدد من أعضاء الصناعة، وقد يشكل ذلك فرصة لخريجينا للعثور على وظيفة تتناسب مع مهاراتهم، بينما يمكن لأصحاب العمل تحديد المرشحين الأكثر مهارة لشغل الوظائف المستقبلية».

وأضاف: «ساهمت مبادراتنا الساعية على إقامة شراكات وعلاقات مع مختلف الشركات الخاصة والعامة بشكل كبير في تصميم برامج البوليتكنك ومناهجها وطرق تدريسها. وهذا يضمن تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين وإعدادهم لتلبية متطلبات سوق العمل، والتي تندرج في إطار خطتنا الإستراتيجية ورؤية البحرين 2030».

وبدورها، أوضحت رئيس مركز الإرشاد والتطوير الوظيفي السيدة يسرى الحسيني بأن المركز حريص على إقامة معرض التوظيف الذي استمر لمدة سبع سنوات متتالية، ولم تثننا جائحة كوفيد-19 في العامين الماضيين عن إقامة الفعالية افتراضيًا». مشيرة على أنه «بالنسبة إلى معرض التوظيف هذا العام، فقد تمت إعادة صياغة المفهوم الأولي (خطوة المصعد – elevator pitch) إلى (عرض تقديمي للمقابلة)، ستتاح من خلاله الفرصة لشركاء الصناعة لمشاهدة العروض التقديمية الحية للطلبة الخريجين الذين يختارون المشاركة في منتدى مفتوح يكونون فيه على استعداد لعرض مهاراتهم وتلقي الأسئلة والرد عليها بمهارة وإقناع شركاء الصناعة بتوظيفهم».

وأضافت: «سيتم منح الطلبة المشاركين الفرصة للإجابة على سؤال واحد من كل صاحب عمل. وبعد انتهاء الفعالية، سيتم إنشاء مناطق لإجراء المقابلات الفردية. وسيتضمن المعرض هذا العام منصة عبر الإنترنت ستسمح للمتقدمين بجدولة المقابلات وتحديث الحالة العامة باستخدام موقع Industry Connect».