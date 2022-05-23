اخبار الخليج – سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بفوزه بسباق «مونتل سينو»

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة (مونتل سينو) الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، وما حققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.

ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم جلالته اللامحدود للرياضة في مملكة البحرين ومنها رياضة الفروسية وسباق الخيل والذي عزز ما وصلت إليه من مستويات متقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي أسهم في تطورها وتحقيقها للإنجازات المشرفة.

وأشاد سموه بالإنجازات التي يحققها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ودور سموه في تطوير رياضة الفروسية والخيل على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي إنجازات محل فخر واعتزاز، وتحقق المكانة الرفيعة ضمن الدول المتقدمة في رياضات الفروسية، مشيراً سموه إلى اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتنمية الرياضة في المملكة نحو تحقيق مزيدٍ من الإنجازات الرياضية ورفع اسم المملكة في كافة المحافل الرياضية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح.