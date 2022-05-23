اخبار الخليج – الأرصاد: غبار وأتربة من الليلة وحتى الأربعاء.. والحرارة اليوم 41 درجة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن مملكة البحرين ستتأثر الليلة برياح شمالية غربية قوية السرعة، وقد تؤدي الى أمواج عالية.

وتوقعّت أن تتدنى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وذلك بسبب الموجة الغبارية.

وقالت بأن الطقس اليوم حار خلال النهار، ومن المتوقع بأن يكون مغبر بهذه الليلة، مبينة بأن الرياج ستكون شمالية إلى شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقدة، وقد تصل من 15 الى 20 عقدة أحياناً.

وذكرت أن أرتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين بقرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

وكما لفتت الارصاد الى أن درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم 41م والصغرى 25م، وأما الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 15%.

وأفادت الارصاد بأن سيستمر الغبار ليوم غد الثلاثاء والاربعاء مع تصاعد الأتربة في بعض مناطق المملكة.

وبينت بأن الطقس سيكون معتدلاً في اليومين الخميس والجمعة، وسيكون حاراً خلال فترة النهار.