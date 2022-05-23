محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، بشأن مدى إمكانية جمع الموظف بين عملين.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع الموظف السعودي، من الجمع بين عملين إلا إذا كان نص العقد خلاف ذلك.
وأفادت الوزراة في وقت سابق بأنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُمكن للموظف الجمع بين عملين في آنٍ واحد؟.. «الموارد البشرية» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.