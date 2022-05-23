هل يُمكن للموظف الجمع بين عملين في آنٍ واحد؟.. «الموارد البشرية» تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، بشأن مدى إمكانية جمع الموظف بين عملين.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع الموظف السعودي، من الجمع بين عملين إلا إذا كان نص العقد خلاف ذلك.

وأفادت الوزراة في وقت سابق بأنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة