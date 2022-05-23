أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة محمد بن مشل التمياط يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس.

واستمع لشرح مفصل عن المجلس والمهام التي يقومها بها أعضاء المجلس لخدمة المنطقة والإسهام في تنمية وتنسيق العمل الأهلي.

وأكد سموه أهمية العمل على تنسيق وتكامل الجهود، والبناء المؤسسي لمنظومة القطاع غير الربحي، داعياً إلى تعميق الأثر والعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، والتركيز على تأسيس جمعيات متخصصة، نابعة من الاحتياج المجتمعي في المنطقة ، والعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها المجلس بأن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي ، في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهما الله .