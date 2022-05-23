أمير مكة الكرمة يستقبل وفدًا من لجان مجلس الشورى في مقر الإمارة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، وفدًا من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

ورحب الأمير خالد الفيصل بأعضاء مجلس الشورى، متمنيًا لهم النجاح خلال زيارتهم، وأكد سموه في كلمته حرص القيادة – أيدها الله – على توفير وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، كونها حاضنة لأقدس البقاع وأطهرها ومقصد ملايين المسلمين كل عام، منوهاً إلى أن الله -سبحانه وتعالى- شرف الإنسان السعودي بخدمة بيته الحرام وقاصديه، الأمر الذي يحتّم ضرورة تكامل الجهات وتظافر الجهود لأن تكون هذه المنطقة أنموذجًا وأن يعمل الجميع بما يحقق آمال وتطلعات سكانها وزوارها.

من جهته عبر عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على حسن الاستقبال وتوجيهه بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، بما يحقق الأهداف المرجوة، كما قدم لسموه نبذةً عن أبرز الاجتماعات واللقاءات التي سوف تُعقد خلال هذه الزيارة مع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة وتشمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما سيعقد الوفد اجتماعًا بالمسؤولين في الرئاسة، كما سيلتقي الوفد خلال الزيارة المسؤولين في أمانة محافظة جدة، والمسؤولين في الغرفة التجارية في محافظة جدة، كما يزور وفد المجلس جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ويطلع على المشروعات التي يجري العمل عليها في الجامعة حاليًا، والالتقاء بمسؤوليها وطلابها، حيث سيعقد الوفد حلقة نقاش يتخللها مناقشة وبحث العديد من الموضوعات التعليمية والجهود التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها.

كما سيزور وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة جامعة الطائف، ويلتقي مسؤوليها وطلابها، كما سيلتقي عددًا من مسؤولي الغرفة التجارية بالطائف.

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وتأتي الزيارة إنطلاقاً من اهتمام مجلس الشورى وتواصله المستمر مع الجهات الحكومية كافة، كما تُسهّل الزيارة على أعضاء المجلس دراستهم للتقارير السنوية المالية لمختلف الجهات الحكومية، كما أن هذه الزيارة تمكن أعضاء المجلس من الإطلاع بشكل كامل ومباشر على كافة الجهود والخدمات لمختلف القطاعات.

حضر الاستقبال أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الانسان الدكتور هادي اليامي، وعضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالله آل طاوي، وعضو المجلس عضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة آمال الشيخ، وعضو المجلس عضو اللجنة الصحية الدكتورة زينب أبوطالب، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله السلامة، وعضو المجلس عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، وعضو المجلس عضو لجنة الإعلام الدكتور فضل البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور محمد عشري، وعضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد آل زومه، وعضو المجلس عضو اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور محمد آل عباس، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصح البقمي، وعضو المجلس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران، وعدد من المسؤولين.