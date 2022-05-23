اخبار الخليج – مؤسسة المبرّة الخليفية تقدم نسخة خاصة من برنامج إثراء الشباب لطلبة المدرسة الكندية

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت مؤسسة المبرة الخليفية نسخة خاصة من برنامج إثراء لطلبة المدرسة الكندية في البحرين وذلك بطلب منهم، حيث سيتم اختيار قيم البرنامج وفقًا لاحتياجاتهم وتقديمها من قبل مدربين متخصصين في مقر المدرسة لمدة 6 أسابيع، اعتبارًا من تاريخ 15 مايو.

وستُعقد ورش عمل تفاعلية وأنشطة بدنية وبمعدل مرتين أسبوعيًا، تتمحور حول قيم البرنامج، وهي: الثقة بالنفس، تحمل المسؤولية، تحمل الضغط، العمل الجماعي، التواصل الفعال، البحث عن الكنز، التخطيط، المبادرة، الابداع، وضع الأهداف، ومشروع Ithra talk.

وقد تم تصميم هذا البرنامج الرائد عبر اعتماد دراسة احتياجات المشاركين، ليتمكن المشارك من اكتشاف ذاته ويطور مهاراته، بتوجيه الطاقات الشبابية نحو تحقيق المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين.

ويحرص برنامج إثراء على صقل المواهب وإبرازها مع التركيز على تطوير وتنمية عدد من المهارات الهامة أبرزها: المهارات التوظيفية والتقنية والاجتماعية والحياتية. علاوة على إدارة عمل المشاريع، والتعرف على الحياة الجامعية والمهن وغيرها.

ويهدف برنامج إثراء إلى تعزيز مهارات الشباب الشخصية والحياتية، وغرس ثقافة العطاء في المجتمع والوطن، والمساهمة في تكوين أهدافهم عن طريق الأنشطة الذهنية والبدنية التي تغرس القيم التعليمية للبرنامج بالتعاون مع مدربين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا المجال.

وتسعى برامج المؤسسة لإعداد شباب بحريني مبادر، فعال قادر على إحداث فرق إيجابي في المجتمع، ومصممة لتطوير الشباب البحريني ليكونوا سباقين، ملمّين، وأفراد مُفعمين بالحيوية قادرين على إضافة القيمة للمجتمع، مما يتمشى مع رؤية تمكين وهي: تمكين البحرينيين من الازدهار والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويستهدف برنامج إثراء، وهو برنامج تدريبي يمتد لثلاث سنوات، فئتين من المشاركين ، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 17 عامًا، حيث يتم توفير تجربة تعليمية فريدة من نوعها من خلال أنشطة ذهنية وبدنية تتناسب مع قيم البرنامج. والفئة الأخرى هم المدربون الذين تحرص المؤسسة على منحهم دورات متقدمة في التدريب وكيفية التعامل مع المشاركين.

للدعم أو الاستفسار يرجى التواصل مع مؤسسة المبرة الخليفية على هاتف رقم 17499909 أو عبر الموقع الرسمي www.mkfbh.org.