شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى حفل مرور 25 عامًا على تأسيس مركز الملك سلمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأربعاء ، الحفل الذي يقيمه مركز الملك سلمان الاجتماعي في مقره بالرياض بمناسبة مرور 25 عاما على إفتتاحه .

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي: "إن رعاية سمو أمير الرياض للحفل تعكس اهتمام سموه بالمؤسسات الاجتماعية وحرصه على دعم برامجها واستدامتها لتمكين المجتمع وخدمة مختلف فئاته بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة" وعبر سموه عن شكره وشكر منسوبي المركز لسمو أمير الرياض لرعايته الكريمة للحفل، مؤكدا أن ذلك داعم كبير لاستمرار الجهود التي يبذلها منسوبو المركز من موظفين ومتطوعين.

وأوضح سموه أن الهدف من المناسبة هو الاحتفاء بمرور 25 عاما على تأسيس المركز الذي بدأ كفكرة عرفاناً ووفاءً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من قبل أهالي مدينة الرياض.

وأضاف سمو الأمير سعود أن خادم الحرمين الشريفين تابع مراحل تنفيذ المشروع منذ وضع حجر الأساس، وواصل دعمه مالياً ومعنوياً حتى تم افتتاحه في العام 1417 هجرية. كما حظي المشروع بدعم كبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وكذلك اصحاب السمو الامراء واهالي وأعيان الرياض ورجال الأعمال .

وأكد سمو رئيس مجلس الإدارة أن المركز ظل يحظى بدعم وتشجيع القيادة، مشيرا إلى أنه فور إطلاق رؤية المملكة 2030، بادر مجلس الإدارة للعمل على مواءمة أعمال وأنشطة وخدمات المركز مع تطلعات الرؤية، فوضع خطة استراتيجية طموحة للتوسع الأفقي والتوسع النوعي، وقام بتعديل أهداف المركز ليكون محوراها الأساسان: جودة الحياة والتمكين المجتمعي.

وختم سمو الأمير سعود بن ثنيان تصريحه بأن المركز يعتبر اليوم وبشهادة كل من زاره صرحاً اجتماعياً مرموقاً ومعلماً اجتماعياً وحضا