استعدادت كلية الصيدلة بجامعة ام القرى لتنفيذ برنامج تجسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_روان

عُقد يوم الاحد ٢١ شوال الموافق ٢٢ مايو، اجتماعاً بين الكلية التطبيقية وكلية الصيدلة وذلك بمقرّ كلية الصيدلة بالعابدية وقد حضر الاجتماع من جانب الكلية التطبيقية سعادة عميد الكلية التطبيقية أ.د صالح بن عبدالله الفريح، سعادة وكيلة الكلية للبرامج الدكتورة عزة بنت محمد بنونة، سعادة المشرف العام على البرامج والتدريب والشهادات المهنية الدكتور أحمد راشد البشيري كما حضر من جانب كلية الصيدلة سعادة عميدة الكلية الدكتورة أميمة بنت الحاج عبدالله ، سعادة وكيل الكلية الدكتور معتز يحي بدر ، سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور عدنان سعد الحربي.

استهدفت الزيارة استعراض استعدادات كلية الصيدلة لتنفيذ أعمال برنامج تجسير، علما بأن التجسير هو برنامج يسمح للطالب الذي أنهى دراسة الدبلوم بمعدل محدد من كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتقدم لإحدى الجامعات السعودية لاستكمال الدراسة في برنامج البكالوريوس وفق شروط تضعها الجامعة، وفي بداية الاجتماع رحبت سعادة عميدة كلية الصيدلة بسعادة عميد الكلية التطبيقية وأعضاء الكلية كما تطرقت سعادة الدكتورة أميمة إلى أعمال برنامج تجسير ووضع الآلية المناسبة للبرنامج كما تم مراجعة الخطط التنفيذية المعدة من قبل الكلية بالإضافة إلى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة للبيئة التعليمية، بدورة شكر سعادة عميد الكلية التطبيقية سعادة الدكتورة أميمة وأعضاء الكلية على حفاوة الاستقبال وعن الدور الذي يبذل في توفير متطلبات البرنامج بما يضمن الجودة في مخرجات التعليم والتي توازي متطلبات سوق العمل.