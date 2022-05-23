تنفيذ 9301 زيارة منزلية للمرضى في نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نفّذت صحة نجران 9301 زيارة منزلية عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، حيث استفاد منها 1506 مرضى من المسجلين في البرنامج.

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

وتُقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عدد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهلهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.