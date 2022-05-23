عاجل .. عمدة “نيويورك” يعلن حالة الطوارئ في أنحاء الولاية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حالة الطوارئ، وسط نقص في حليب الأطفال على مستوى الولايات المتحدة.

تفصيلاً وقع عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، على إعلان حالة الطوارئ في المدينة ما يسمح للمسؤولين باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التلاعب في أسعار حليب الأطفال.

وكان آدامز قد أعلن أنه سيمنح إدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة سلطة منع التلاعب في أسعار حليب الأطفال بموجب قوانين مدينة نيويورك. وأشار العمدة إلى أن النقص في حليب الأطفال في جميع أنحاء البلاد قد تسبّب في “ألم وقلق لا يمكن تصوره للعائلات في جميع أنحاء المدينة، ويجب التصرف على وجه السرعة”. ووفقا لبيان صحفي، يمكن للأشخاص الذين يدفعون رسوماً إضافية مقابل حليب الأطفال تقديم شكوى.