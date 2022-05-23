سلمان للإغاثة يوزع 800 سلة غذائية بإقليم سول بصوماليلاند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 سلة غذائية في منطقتي حدن وحيسيمو بإقليم سول في صوماليلاند، استفاد منها 4.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في الدول والشعوب المحتاجة.