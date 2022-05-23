مختبر مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

حصل مختبر مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل على شهادة الاعتماد الأمريكي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، بعد اجتيازه المتطلبات المؤهلة للحصول على الاعتماد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ومنحت لجنة التقييم الرقابية “قسم المختبر” الموافقة على تجديد شهادة الاعتماد، نتيجة لتفوق تقني وفني متطور والالتزام بمعايير الجودة العالمية، حيث شملت إجراءات الاعتماد فحص جميع الإجراءات المعمول بها في مختبرات وبنوك الدم، وفحص رقابة الجودة للعمليات من خلال العديد من المعايير، بالإضافة إلى التدقيق على مؤهلات العاملين وآليات رقابة الجودة على الأجهزة، وبرنامج سجل السلامة، وتقييم إدارة المختبر بوجه عام.

وأكد مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور فادي الفياض أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي اهتماماً بالغاً بصحة الإنسان وتطبيق المعايير العالمية في مختلف الإجراءات الطبية بشكل عام والتحاليل المخبرية بشكل خاص، كون التحاليل المخبرية يُبنى عليها اتخاذ القرارات الطبية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد جاء ثمرة عمل فريق متخصص بعد اجتياز المتطلبات للحصول على هذا الاعتماد الدولي عبر تطوير العمل الإداري وضبط الجودة وتحسين الأداء، إضافة إلى توفير التجهيزات الطبية والسلامة، مع المتطلبات الأخرى للاعتماد.