شاهد: مقطع متداول لـ”سوداني” يشعل النيران في أوراق نقدية.. فما قصته؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول على منصة تيك توك، مقطع فيديو لمواطن سوداني يحرق أوراق نقدية من فئة الـ 500 جنيه. واتضح أن الرجل وقع ضحية نصب واحتيال إثر معاملة تجارية مزيفة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وأظهر الفيديو، المواطن وهو يلقي النقود بعد أن أشعل النيران، وكتب على الفيديو معلقًا: “نصبو علي بقروش مزيفة حسبنا الله وهو نعم الوكيل”.

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