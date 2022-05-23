هيئة المحامين ووزارة الاستثمار تعقدان ورشة عمل لمناقشة مشروع نظام الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عقدت الهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع وزارة الاستثمار مساء أمس، ورشة عمل استطلاعية لمناقشة: “مشروع نظام الاستثمار”؛ في مقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض، وذلك بهدف استطلاع آراء المحامين والممارسين القانونيين وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام.

وتأتي الورشة في إطار قيام وزارة الاستثمار بمراجعة الأحكام النظامية ذات العلاقة بالاستثمار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق التنوع الاقتصادي.

وخلال ورشة العمل تم استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومستهدفاتها ومبادراتها الهادفة إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما نوقشت مبادرة مشروع نظام الاستثمار وأهدافه ومنهجية إعداده بمراحله الأربعة، ومبادئه الأساسية التي تعزز الشفافية والمساواة، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتيسير الإجراءات ذات الصلة بالمعاملات الحكومية، فضلاً عن مواءمته مع التزامات المملكة دولياً.