رئيس الوزراء الأسترالي يؤدي اليمين الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدى زعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم, اليمين الدستورية أمام الحاكم العام ديفيد هيرلي؛ ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا.

وقال ألبانيسي في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه “أتطلع إلى قيادة حكومة تجعل الأستراليين يشعرون بالفخر، وتسعى إلى توحيد الصفوف”، مؤكدًا عزمه على معالجة قضايا تغير المناخ والمساواة.

وكان أنتوني قد فاز في الانتخابات الفيدرالية التي جرت في 21 من الشهر الجاري.