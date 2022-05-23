“الحبوب” تصرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت المؤسسة المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الأولى من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (40,692,638) ريال، لصافي كمية (25,592) طن، وذلك لعدد (121) مزارعاً.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 17 شعبان 1443هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (89,290) طن لعدد (472) مزارع.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
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