محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة اليوم, مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, تشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر. وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله – حتى الساعة 7 مساءً.

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