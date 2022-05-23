مجمع السيف – المحرق يعلن عن أول 4 فائزين بجوائز حملة «تسوّق واربح كاش» النقدية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن أول 4 فائزين بحملة «تسوّق واربح كاش» لعام 2022 في مجمع السيف – المحرق، حيث فاز في سحب الاسبوع الأول السيد راشد خالد علي بمبلغ 1,000 دينار بحريني، وفاز في سحب الاسبوع الثاني السيد أحمد راشد الخشرم بمبلغ 1,000 دينار بحريني، وفازت في سحب الاسبوع الثالث السيدة عائشة محمد جاسم بمبلغ 1,000 دينار بحريني، فيما فازت بسحب الاسبوع الرابع السيدة ندى عبدالرحمن المراغي بمبلغ 1,000 دينار بحريني.

وقد جرت السحوبات الأربعة لحملة «تسوق واربح كاش» في مقر الشركة في مجمع السيف – ضاحية السيف بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية في الشركة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وكانت شركة عقارات السيف قد أطلقت حملة «تسوّق واربح كاش» بتاريخ 12 ابريل الماضي حيث ستستمر فترات السحوبات لغاية 7 اغسطس 2022 من أجل تقديم تجربة تسوق فريدة لجميع مرتادي مجمع السيف – المحرق وتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. وستتاح للمتسوقين الذين ينفقون 20 ديناراً بحرينيا أو أكثر في متاجر مجمع السيف – المحرق فرصة الفوز بمبلغ 1,000 دينار بحريني كل اسبوع خلال فترة الحملة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد القائد، الرئيس التجاري بالإنابة في شركة عقارات السيف، بالقول: «نحن مسرورون بمكافأة الفائزين المحظوظين من عملائنا الكرام الذين اختاروا التسوق في مجمع السيف – المحرق ليكون وجهة تسوقهم المفضلة. لقد اطلقنا حملة ’تسوق واربح كاش‘ كمبادرة منا لتقديم جوائز قيّمة للمتسوقين في مجمعاتنا التجارية والتي نحرص دائما من خلالها على إتاحة تجربة تسوق استثنائية وتلبية احتياجاتهم من مختلف السلع بعلامات تجارية إقليمية وعالمية مرموقة.»

وأضاف السيد محمد القائد بالقول: «يستمر مجمع السيف – المحرق في استقطاب المزيد من الأسماء التجارية اللامعة، ونسعى جاهدين الى تطوير مفهوم التسوق لجمهور الزوار بمختلف فئاتهم العمرية ليكون المجمع وجهة تفضيلية لمرتاديه من منطقة المحرق وخارجها. ونجدد التزامنا بإعادة تعريف التسوق في عالم المراكز التجارية على مستوى المملكة بطرح كل ما هو جديد وعصري في قطاعات التجزئة والترفيه والخدمات.»

الجدير بالذكر أن مجمع السيف – المحرق يعتبر أحد أهم الوجهات التسويقية على مستوى المملكة، حيث يقع على واجهة بحرية تمتد مساحتها إلى 72.000 متر مربع، ويتميز المجمع التجاري بموقعه الفريد الذي يطل على قلعة عراد التاريخية والعاصمة المنامة. ويشتمل المجمع على خيارات تسوقية عديدة مع توافر 132 متجرًا و»كارفور هايبر ماركت» ومساحة مخصصة للمطاعم والمقاهي ومتنزه «مجك آيلاند» العائلي الترفيهي، إضافة الى مجمع سينمائي مؤلف من 14 صالة عرض على مساحة تتسع لأكثر من 1300 مقعد، كما يضم المجمع السينمائي أول مسرح IMAX في المملكة، والذي يوفّر أرقى تجربة سينمائية تعتمد أفضل التقنيات في هندسة الصوت والصورة والمسرح.