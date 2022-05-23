فيديو صادم آخر لفتاة الرياض.. تعتدي على أخرى وتسقطها أرضاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

لا تزال تداعيات الفتاة التي اعتدت على صديقتها بالضرب في السعودية مستمرة.

فبعدما أعلنت شرطة الرياض أنها توصلت للمعتدية التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، وهي تضرب زميلتها وتركلها بقوة، مؤكدة تحديد هويتها، انتشر مقطع آخر لها.

وفي الفيديو الجديد، ظهرت الفتاة نفسها تعتدي على أخرى بضرب مبرح أيضاً، ما دفع الضحية للسقوط أرضاً بينما تجمّعت حولها أخريات.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المقطع جديد .

فيما لم يعرف أي المقاطع أقدم ولا تفاصيل عن الضحية الجديدة.

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هاشتاغ ومطالبات بمعاقبة المعتدية

أتى ذلك بعدما انتشر الفيديو الأول مرفقاً بهاشتاغ #فتاة_تعنف_صديقتها ، وأظهر في ثوان معدودة اعتداء الفتاة نفسها على زميلتها فجأة بالضرب واللكم، فيما جلست أخريات في مكان أشبه بالمدرجات يشجّعنها، بينما تعالت ضحكاتهن.

في حين اكتفت المعتدى عليها بمحاولة حماية وجهها من اللكمات، ثم رحلت عن المكان بهدوء وصمت.

كما انتشرت دعوات لمحاسبة الطالبة المتنمرة ومعالجتها نفسياً، والرجوع أيضاً للأسباب الحقيقية وراء ما بدر منها.

وطالب آخرون بدعم المعتدى عليها، مؤكدين أنها لم تكن ضعيفة بل تفاجأت بما حدث.

إلى ذلك، طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمعالجة ظاهرة التنمر والعنف بين الطلبة والشباب، ومراقبة كل من يرتكبها بعقوبات رادعة، مؤكدين أنها جريمة متكاملة تستوجب المحاسبة، وفق تعبيرهم.