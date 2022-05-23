شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 29 مخالفة لأنظمة البلدية في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء نحو 600 زيارة رقابية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 29 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والأنظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاما. وأكد بلدية رفحاء على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.