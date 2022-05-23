تعطيل الدوام الرسمي في دولة عربية بسبب الأحوال الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن العراق، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وتعرض البلاد لعواصف ترابية شديدة.
وأوضح مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، بسبب دخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من البلاد، حسب وكالة الأنباء العراقية.
فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد اليوم لعاصفة ترابية جديدة رجحت أن تكون شديدة في أغلب المحافظات.
وخلال الشهر الماضي، شهد العراق أكثر من خمس عواصف ترابية أدت إلى غلق مطاري بغداد والنجف، ودخول العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتهم بحالات شديدة من الاختناق.
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