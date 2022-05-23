الأمم المتحدة: 100 مليون نازح قسرًا للمرة الأولى في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، أن عدد النازحين قسرًا في العالم تجاوز 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وعزت المفوضية ارتفاع عدد النازحين قسرًا في العالم إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وصراعات أخرى.

وارتفع عدد النازحين قسرًا في العالم إلى 90 مليونًا بحلول نهاية 2021 مدفوعين بالعنف في إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فقد غادر ما يقرب من 6,5 ملايين أوكراني البلاد، معظمهم من النساء والأطفال، بينما بقي الرجال الذين بلغوا سن القتال في أوكرانيا.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد المغادرين من أوكرانيا بـ 8,3 ملايين بحلول نهاية العام، بينما قدّرت عدد النازحين داخليًا بحوالي 8 ملايين شخص.

ومن جهته أشار مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى أن “100 مليون هو رقم صارخ ومثير للقلق ويبعث على التفكير، إنه رقم ما كان يجب إطلاقًا الوصول إليه”.

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وقال: ينبغي أن يكون هذا الرقم “دعوة للاستيقاظ لحل النزاعات المدمرة ومنعها، وإنهاء الاضطهاد، ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم”.