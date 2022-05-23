محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تفاعلت المديرية العامة للمرور مع استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، بشأن تسجيل مخالفة قطع إشارة المرور بسبب وجود حالة إسعافيه معه. وأوضحت “المرور” أنه ينبغي مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. وكان أحد المغردين قد استفسر عن كيفية رفع مخالفة قطع إشارة مرورية لوجود حالة إسعافيه. الجدير ذكره أن غرامة قطع الإشارة تتراوح من 3000 ريال إلى 6000 ريال. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر قطع الإشارة المرورية لوجود حالة إسعافيه هل تُسجل مخالفة؟.. «المرور» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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