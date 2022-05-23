هل ستعود المملكة للإجراءات الاحترازية من جديد بعد تفشي “جدري القرود” ؟.. استشاري يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استبعد استشاري الأمراض الباطنية والصدرية الدكتور صالح الدماس عودة الإجراءات الاحترازية من جديد وارتداء الكمامة عقب انتشار “جدري القرود” في 14 دولة حول العالم.
وأوصى في لقاء مع برنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، بضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية، من خلال الاهتمام بنظافة اليدين، و استخدام المعقمات.
وأكد أن السبب الرئيسي في انتشار هذا الفيروس هو القرود أو القوارض بشكل عام، وقد تفشى في القرون السابقة بأفريقيا وبعض الدول الأوربية.
ونصح بأن أي شخص تظهر عليه أي أعراض المرض من حمى أو صداع أو حرارة ثم ظهور بثور جلدية فعليه التوجه فوراً إلى الجهات الصحية وعدم الاختلاط بأي شخص.
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