تعليم ينبع يعّقد لقاءات لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

عقدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عدة لقاءات متتابعة وتطبيقية لمشرفي ومعلمي ومنسقي الموهوبين بالإدارة ، بهدف تعزيز القدرات الإبداعية للطلبة الموهوبين والمبدعين ، والواعدين بالموهبة؛ مستهدفًا طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ، من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث متوسط.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم ينبع حامد بن حسن جحيو بأن برنامج مساحة الابتكار الإثرائي يهدف إلى تعزيز البيئات الإبداعية والتي يمكن توفيرها للطلبة لممارسة الاستقصاء والتعلم وتطبيق المعرفة ، من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع التعليمية المتوائمة مع المقررات الدراسية باستخدام الأدوات والخامات المتوفرة وتوظيفها في بناء المشاريع وتسويقها، وتفعيل التعليم المتمايز المعتمد على تقديم أنشطة مفتوحة تضمن تفرد شخصية كل طالب في صناعة أفكاره وابتكاراته ، والاستفادة القصوى من بيئة المدرسة ممثلة في الفصول الدراسية ، المكتبات ، المراكز التعليمية والتي يمكن تجهيزها بالأدوات والخامات المتاحة والممكن توفيرها محلياً أو المعاد تدويرها .

وذكر جحيو بأنه يتم تكليف معلم الموهوبين أو المنسق أو أحد المعلمين المتميزين بتنفيذ برنامج مساحة الابتكار ويعمل فيها ميسرًا وموجهًا للعملية التعليمية ، حيثٌ رٌشحت عدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمحافظة ضمن مدارس العينة لتطبيق برنامج مساحة الابتكار وهي متوسطة سهيل بن عمرو وبلال بن رباح وعقبة بن نافع ، وابتدائية الملك خالد وابتدائية حنين .

الجدير ذكره بأن تنفيذ البرنامج يأتي تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرعاية الموهوبين وتطبيق أحدث التوجهات والممارسات العالمية في مجال رعاية الموهوبين ، من خلال توظيف مهارات العلم في تنفيذ مشاريع عملية وصولًا إلى ريادة الأفكار الإبداعية.