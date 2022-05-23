الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية يزور الهئية الملكية بينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة التقى الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي بمكتبه بمقر الهئية بينبع الصناعية أمس الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيه المهندس / سليمان المزروع والوفد المرافق حيث تم تقديم عرض عن مدينة ينبع الصناعية ومكانتها وتجهيزات البنية التحتية والمقومات الأقتصادية بها كما قدم الفريق الزائر عرضا عن أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتم مناقشة الشؤون ذات الأهتمام المشترك وسبل التعاون الممكنه بين الطرفين وتضمن اللقاء جولة ميدانية على المصانع الجاهزة بمدينة ينبع الصناعية .

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