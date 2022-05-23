جمعية نماء التطوعية برفحاء تنفذ مشروع الصيانة الكهربائية للمنازل بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

نفذت الفريق التطوعية بجمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية وبالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة الصيانة التطوعية، لصيانة منازل أُسر ذوي الدخل المحدود بالمحافظة، من خلال عمل صيانة للمنازل في جميع المجالات الكهربائية، من قبل الكوادر التقنية والمهنية الوطنية المؤهلة بالمعهد، وبدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري”إحسان”.

ويأتي المشروع لتقديم خدمة اجتماعية للأسر المحتاجة وتعزيزاً للتكافل الاجتماعي وقيمة الاحترام والعطف والعطاء لدى المتطوعين، حيث يُعد العمل التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية والمساهمة في النهوض بمكانة المجتمع في شتى جوانب جودة الحياة.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة جمعية نماء التطوعية برفحاء منور الشيحي الشكر للمعهد الصناعي الثانوي على تعاونه مع الجمعية في تأدية رسالتها السامية للمجتمع وللمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” لدعمها لهذا المشروع الهام لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة.