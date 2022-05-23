رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس وينبع النخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة تبدا من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.