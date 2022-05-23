هل قرود البابون لها علاقة بـ “الجدري”.. الحياة الفطرية تجيب وتكشف هذه الحقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بيانًا، نفى فيه صدور أي إعلان عن علاقة قرود البابون بالجدري، مشيرًا إلى أن المصدر الرئيسي لبيانات المركز هي قنواته الإعلامية الرسمية فقط.

وأوضح المركز أنه ينفذ منذ أشهر برنامجا لتقييم أضرار تزايد أعداد القرود؛ ومن ضمنها الأضرار الصحية بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار.

وأفاد المركز بنشر فرق ميدانية تضم نخبة من العلماء والخبراء والعلماء والبيطريين لإجراء مسح ميداني لتوثيق مواقعها، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل بعد الانتهاء من المسح على خططٍ متكاملة للحد من أعداد قرود البابون وإعادتها إلى بيئاتها الطبيعية.

من ناحية أخرى، أطلق المركز حملات توعوية بعدم إطعام قرود البابون، وعدم اقتنائها وتربيتها في المنازل.