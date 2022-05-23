إيران تتهم شبكة جواسيس إسرائيلية باغتيال ضابط الحرس الثوري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
زعم الإعلام الإيراني، اليوم الأحد، أن شبكة جواسيس إسرائيلية هي من يقف وراء اغتيال حسن صياد خدايي، الضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت طهران، في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن حسن صياد خدايي اُغتيل قرب منزله وسط العاصمة طهران، بخمس رصاصات تقريبا.
وربطت المخابرات الإيرانية بين اغتيال خدايي، والكشف عن قبض شبكة إسرائيلية من الجواسيس.
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