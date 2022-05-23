زبدة الفول السوداني الملوثة بالسالمونيلا في الأسواق السعودية .. هيئة الغذاء والدواء تعلق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أجابت هيئة الغذاء والدواء السعودية على سؤال مفاده: “هل الأرقام التسلسلية لزبدة الفول السوداني Jif المحتمل تلوثها بالسالمونيلا موجودة في السوق في السعودية؟”.
وأوضحت الهيئة ردًا على الاستفسار الذي ورد إليها، بأن ” الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف عملية استيراد المنتج، وتعمل حاليًا على التحقق من عدم تواجده في الأسواق المحلية.
وكانت شركة المواد الغذائية الأمريكية J.M. Smucker ، قد أصدرت قرارًا بسحب عدد من منتجات زبدة الفول السوداني Jif المحددة التي يتم بيعها في الولايات المتحدة بسبب تلوث بالسالمونيلا.
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