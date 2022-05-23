إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة إلى النيابة بتهمة التزوير.

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

إحالة 3 مسؤولين وطبيب تابعين لمنشأة طبية خاصة إلى للنيابة العامة بمحافظة جدة لتحقيق معهم بتهمة استعمال محررات مزورة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تعرض إلى تقرير خطأ طبي دمر مستقبله وتسبب في فَقَد وظيفته وادخله في دوامة الديون المالية

وقالت المصادر ل ” الخليج 365 ” أن قضية المواطن (هـ. س ) الذي تعرض لخطأ الطبي من قبل أحد المنشأت الطبية الخاصة بمحافظه جده وانفردت ســـبق بنشر تفاصيلها وأكدت المصادر بأن القضية تفرع عنها عدة قضايا منها قضية تزوير والتضليل وإخفاء مستندات رسمية تدين إدارة المستشفى والطبيب والتلاعب في تواريخ التقرير الطبي لتاثير على مسار القضية

كما علمت الخليج 365 من مصادرها أن وزارة الصحة قد وجهت بإعادة التحقيق في موضوع الخطأ الطبي ، وقد باشرت اللجنة المختصة أجراءات التحقيق فيما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه الذي كان ضحيته المواطن والذي على أثره تم الاستغناء عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه عن العمل الطبيب

وقد انفردت ” الخليج 365 ” في نشر قضية المواطن بتاريخ 1 مارس الماضي تحت عنوان ( تقرير طبي خاطئ يدمِّر مستقبل شاب.. فَقَد وظيفته وسقط في دوامة الديون المالية ) بعد أن تسبَّب استشاري في الجهاز الهضمي، يعمل في أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمنطقة الغربية، في إنهاء مستقبل شاب، كان يعمل في أحد البنوك السعودية، عندما أصدر له تقريرًا طبيًّا بأنه مصاب بمرض عضال، لا شفاء منه؛ الأمر الذي تسبَّب في فصله من عمله، وتأذيه نفسيًّا، ودخوله في ديون مالية قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بأنه لا يشتكي من أي مرض عضال؛ لتبدأ رحلته ومعاناته لاسترداد حقوقه المادية والمعنوية