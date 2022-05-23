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محمد بن مسعود - الدمام - هكذا أصبح شكل أبطال مسلسل “على مر الزمان” التركي بعد مرور 12 سنة على عرضه (صور)
نشرت وسائل إعلام، صورًا لنجوم مسلسل “على مر الزمان” وÖyle Bir Geçer ZamanKi الذي عرض قبل 12 عامًا ونال المسلسل وأبطاله شهرة واسعة في تركيا والوطن العربي .
وقارنة الصور التي تم نشرها بين شكل نجوم المسلسل مثل اراس بولوت، فرح زينب عبدالله، يلديز تشاري و امير بيركي قبل 12 عامًا وشكلهم الحالي .
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وظهر جميع النجوم بتغير كبير في شكلهم العام بعد 12 عامًا من عرض المسلسل الشهير .
يذكر أن مسلسل على مر الزمان من بطولة أركان بتككيا وعائشة بينجول، من تأليف جوشكون إرماك وإخراج زينب جوناي تان.
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