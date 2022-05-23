10 آلاف وظيفة لتقنية المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP ضمن حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية التي تقدمها الوزارة لتسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزا عالميا لتقنية المعلومات كونها من أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، تماشيًا مع رؤية 2030

وذكر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1442-1443 أن البرنامج يهدف لتهيئة البيئة الداعمة والممكنة لتنمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات في المملكة عبر التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان المواءمة والتكامل بين أعمالها لدعم رواد الأعمال والشركات التقنية وتحفيز البحث والابتكار التقني، وبناء القدرات الرقمية، وجذب القدرات التقنية، فضلا عن تعزيز البحث العلمي في المملكة لتحقيق عوائد بقيمة 10 مليارات ريال وإيجاد 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2026م

2.5 مليار ريال ميزانية البرنامج

تبلغ ميزانية البرنامج 2.5 مليار ريال، تصب في دعم وتمكين رواد الأعمال التقنيين، والشركات التقنية، وتمكين الشركات المليارية المحتملة، إلى جانب تنمية المواهب التقنية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي التقني ويستهدف البرنامج الشركات التقنية المحلية والعالمية، ومراكز الأبحاث والابتكار التقنية، ورواد الأعمال التقنيين، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 28.8 % وتم تخفيض تعرفة الكهرباء لشركات الحوسبة السحابية 40 % بعد اعتماد الوزارة اللوائح التنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية التي تعتبر ركيزة للحلول التقنية الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي، وبلوكتشين، والتشفير، والواقع المعزز، والخدمات اللاسلكية، والأجهزة التقنية، وجدت أن تلك الأنشطة تتطلب استخدامًا نوعيًا للطاقة الكهربائية، بما يشكل تكلفة تقع على كاهل الشركات وبالتالي على المستهلك، لذا تم تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية بواقع 40 % بعد صدور موافقة مجلس الوزراء، وتهدف تلك الخطوة إلى دعم نمو قطاع تقنية المعلومات، حيث تعمل الحوسبة السحابية على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات لما تتميز به من انخفاض في تكاليف التشغيل ومستوى الحماية العالي للمعلومات وسهولة الوصول. وستستفيد الشركات العاملة في هذا القطاع والشركاتُ الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيارِ الكهربائي قبل نهايةِ 2023 من خفض تعرفة الكهرباء