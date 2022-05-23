شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تدشن فعاليات «مدن المستقبل 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية، م. فهد الجبير أمس، فعاليات أسبوع الإبداع البلدي بعنوان «مدن المستقبل 2»، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بمركز الإبداع البلدي، تزامنا مع الاحتفال العالمي لأسبوع الإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة للإنماء خلال الفترة 22-29 من شهر مايو الجاري، بالشراكة مع نخبة من المبدعين والمبتكرين، وعدد من جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي من المعنيين بمجال الإبداع والابتكار والتقنية والاستدامة.

وأكد الجبير أن فعاليات الإبداع البلدي تتميز بأسلوبه وطابعه خاص المتمثل بطرح أفكاره الإبداعية وآليات عمله في استقطاب الأفكار الإبداعية التي تهتم بتطوير القطاع البلدي، موضحًا أن أمانة المنطقة الشرقية تسعى من خلال إطلاق مثل هذه الفعاليات التي يشارك فيها الجمهور المهتمون والمختصون من ذوي الإبداع والتميز، بهدف ضخ المزيد من الأفكار الإبداعية والمتميزة بما يخدم القطاع البلدي بكافة مساراته، وخدماته.

ودعا جميع المهتمين بهذا المجال للمشاركة بأفكارهم المتميزة، إيمانًا من أمانة الشرقية بدور الأفكار الإبداعية ومشاركة المواطنين والمختصين بهذا الشأن مما يعزز دور القطاع البلدي وخدماته.