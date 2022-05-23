شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط للترخيص.. تجهيز 86 محلا للباعة بحاضنة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهزت أمانة محافظة الأحساء، 86 محلا لخدمة المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب الحرف المتنوعة، بما يضمن لهم مواقع مكتملة الخدمات والاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك ضمن برنامج حاضنات الأعمال البلدية.

وتتضمن اشتراطات الحاضنة أن يكون طالب الترخيص سعوديا، وألا يقل عمره عن 18 عاما، ويُسمح لمن تقل أعماهم عن 13 عاما بالعمل مع صاحب الترخيص، كما تشمل الشروط وجود صاحب الترخيص أثناء التشغيل، والعمل بنفسه أو مع ذويه، وألا يكون لديه رخصة تجارية.

وأوضح أمين المحافظة م. عصام الملا، أن الأمانة أطلقت المرحلة الأولى لحاضنة منتزه الملك عبدالله البيئي، عبر 14 متجرا، وأتاحت الفرصة للتقديم إلكترونيا عبر منصة «بلدي»، مفيدا بأن الخطوات جارية لإطلاق حاضنة سوق الحرفيين بـ30 متجرا، وحاضنة قلعة أمانة الأحساء التراثية بـ42 متجرا، إضافة إلى وضع سوق الأربعاء الشعبي في خطة الأمانة المستقبلية.

وأضاف «الملا»: تهدف الحاضنات إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب المتاجر المتنقلة وعربات الأطعمة؛ للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية، والمحافظة على صحة وسلامة المستفيد، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين، ومعالجة عناصر التشوه البصري وضبط نشاط الباعة المتنقلين.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أقرت نهاية العام الماضي 2021، بإنشاء «حاضنات أعمال» في مختلف المناطق والمحافظات لخدمة الباعة المتنقلين من أصحاب الحرف المتنوعة، بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة مكتملة الخدمات عبر الأمانات والبلديات، ويتم التقديم عبر منصة «بلدي» للحصول على ترخيص منفذ بيع أو موقف للباعة المتنقلين، مع السماح بإقامة الحاضنة البلدية على الأراضي والمواقع والمرافق العامة.