شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الأمر بالمعروف» ومركز الحوار الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، خلال لقائه مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، د. خالد بن محمد البديوي، أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمركز، بما يرفع من جودة الأداء، تفعيلا لمذكرة التعاون والشراكة بين الجهتين.

وناقش اللقاء الحملات التي دشنها الرئيس العام للهيئة، والتي تُعنى بإبراز جهود المملكة، من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

وبعد اللقاء، تم اختتام البرنامج التدريبي المقام في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة بعنوان «بناء السلام المجتمعي» لمنسوبي الهيئة، وتم تسليم المتدربين الشهادات، من قبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة، ومدير فرع المركز. وفي الختام، أوضح الشيخ الثبيتي أن هذه اللقاءات والدورات تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند - وفقه الله -.