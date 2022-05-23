شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي لمناقشة خطط الرقابة البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وكيل الأمين للخدمات بالمنطقة الشرقية، حمود الرتوعي، أمس، في اجتماع تنسيقي مع مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحمد الخالدي، خطط متابعة الشأن البيئي، وآليات تشديد أعمال الرقابة الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بالضوابط البيئية والحد من التجاوزات التي تؤثر سلبا على البيئة.

وقدم المركز عرضا مرئيا عن دوره في حماية البيئة والمهام التي يقوم بها في سبيل الرقابة على الالتزام البيئي في المنطقة. وأوضح وكيل الأمين للخدمات، أهمية الدور الذي تقدمه أمانة المنطقة للتكامل مع المركز، والذي من شأنه توحيد الجهود من أجل حماية البيئة والحد من تلوثها، والاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات للتنسيق الدائم لمعالجة الشؤون المشتركة كافة.