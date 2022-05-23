شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 4 مواقع لتشجيرها بـ جسر الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي، عن بدء أعمال تهيئة 4 شوارع رئيسية بحي الجسر في محافظة الخبر، لزراعتها وتشجيرها ضمن مبادرة «الخبر خضراء»، لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة.

وبين «الحربي» أن تلك المواقع كانت عبارة عن أرصفة «إنترلوك»، وجرى اختيار 4 شوارع، كمرحلة أولى، تشمل شارع فخر الدين بن سلام، وشارع عباس مالكي، وشارع الربيع بن مسلم، وشارع قيس بن سعد، بطول 3450 مترا، ويتم العمل على تمديد شبكة الري ومن ثم زراعتها بالأشجار لتضفي مظهرا جماليا من خلال التركيز على العناصر البصرية والجمالية، مشيرا إلى التوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات وميادين الخبر وتقاطعاتها.